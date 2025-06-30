مؤسسة النفط تكشف عن كميات الغاز والنفط المستهلكة خلال أسبوع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 7.9 مليار قدم مكعب، بمتوسط يومي يصل إلى 1.132 مليار قدم مكعب، في حين بلغ إجمالي استهلاك النفط الخام 140,918 برميلاً وُجّهت لقطاعات الاستهلاك المحلي لضمان استمرارية العمليات الصناعية والكهربائية.

وتوزعت كميات الغاز المستهلكة على النحو التالي:

الشركة العامة للكهرباء: 6.7 مليار قدم مكعب

مصانع الأسمنت: 558 مليون قدم مكعب

مجمع الحديد والصلب وبعض المصانع الصغيرة: 197 مليون قدم مكعب

LCC: 1.04 مليار قدم مكعب

وأكدت المؤسسة استمرار تزويد مختلف القطاعات بالوقود اللازم لتأمين احتياجاتها التشغيلية، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الإمدادات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.