المؤسسة الوطنية للنفط تكشف معدلات الإنتاج خلال الساعات الماضية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تسجيل معدلات إنتاجية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,378,787 برميلاً، فيما وصلت كمية المكثفات إلى 41,845 برميلاً، كما تم تسجيل إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 2.575 مليار متر مكعب.

وتأتي هذه الأرقام في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز الإنتاج وضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية والعالمية.

هذا وتُعتبر المؤسسة الوطنية للنفط الجهة المسؤولة عن إدارة واستغلال الموارد النفطية في ليبيا، وتلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتواجه المؤسسة تحديات عدة تشمل تقلبات السوق، والاستقرار الأمني، فضلاً عن الحاجة المستمرة للصيانة والتطوير في الحقول النفطية.

ورغم هذه التحديات، تحافظ المؤسسة على مستويات إنتاجية جيدة تسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للنفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل الوطني.