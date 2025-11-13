مؤسسة النفط تُعلن عن اكتشافات جديدة خلال العام 2025

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق عددٍ من الاكتشافات النفطية الجديدة خلال العام الجاري 2025، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز القدرات الإنتاجية ورفع معدلات الإنتاج الوطني من النفط والغاز.

وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة أنّ الاكتشافات شملت عدة آبار في مناطق مختلفة من ليبيا، بعد استكمال عمليات الحفر والانتقال إلى مرحلة الاختبار والتقييم. وتُبيّن النتائج الأولية أنّ هذه الاكتشافات ستُسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج خلال العام المقبل بآلاف البراميل من النفط الخام يومياً، إضافةً إلى إضافة احتياطيات جديدة من النفط والغاز تُعزّز الأمن الطاقوي وتُعوض الاحتياطي المنتج.

ووفقاً للمؤسسة، فقد جاءت أبرز الاكتشافات على النحو التالي:

الشركةرقم البئرالعمق النهائي (قدم)الطبقة المستهدفةالإنتاجيةالاحتياطي القابل للاستخراجحالة البئر
الخليجF1-NC7a11,732المومنياتفي انتظار الاختبارمليون برميل نفط + 19 مليون قدم³ غازنفطية معلقة
الخليجG1-NC5912,500الليبدامفي انتظار الاختبار11.67 مليون برميل نفطنفطية معلقة
الخليجH1-NC410,751المومنيات (الأكوكيوس السفلية والوسيطي)4,675 برميل نفط + 2 مليون قدم³ غاز يومياً5.14 مليون برميل نفط + 5.13 مليار قدم³ غازبئر ناجحة
النمساوية (OMV)B1-106/410,476السايبل العلوي والسافل السفلي4,200 برميل نفط + 2.6 مليون قدم³ غاز يومياً20.5 مليون برميل نفطبئر ناجحة
سرتB1-LP3D8,991(الليبدام) الرشمات والكالش الأبيض600 برميل يومياً7.8 مليون برميل (نفط فقط)تحت الاختبار
سوناطراك الجزائريةA1-65/29,033المومنيات1,344 برميل نفط + 1.88 مليون قدم³ غاز يومياً122 مليون برميل نفط + 47 مليار قدم³ غازاكتشاف تجاري ناجح

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ هذه النتائج الإيجابية تأتي في إطار استراتيجيتها الطموحة لزيادة الإنتاج الوطني واستقطاب الشركات العالمية الرائدة للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل ليبيا، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.

