مؤسسة النفط تُعلن عن اكتشافات جديدة خلال العام 2025

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق عددٍ من الاكتشافات النفطية الجديدة خلال العام الجاري 2025، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز القدرات الإنتاجية ورفع معدلات الإنتاج الوطني من النفط والغاز.

وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة أنّ الاكتشافات شملت عدة آبار في مناطق مختلفة من ليبيا، بعد استكمال عمليات الحفر والانتقال إلى مرحلة الاختبار والتقييم. وتُبيّن النتائج الأولية أنّ هذه الاكتشافات ستُسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج خلال العام المقبل بآلاف البراميل من النفط الخام يومياً، إضافةً إلى إضافة احتياطيات جديدة من النفط والغاز تُعزّز الأمن الطاقوي وتُعوض الاحتياطي المنتج.

ووفقاً للمؤسسة، فقد جاءت أبرز الاكتشافات على النحو التالي:

الشركة رقم البئر العمق النهائي (قدم) الطبقة المستهدفة الإنتاجية الاحتياطي القابل للاستخراج حالة البئر الخليج F1-NC7a 11,732 المومنيات في انتظار الاختبار مليون برميل نفط + 19 مليون قدم³ غاز نفطية معلقة الخليج G1-NC59 12,500 الليبدام في انتظار الاختبار 11.67 مليون برميل نفط نفطية معلقة الخليج H1-NC4 10,751 المومنيات (الأكوكيوس السفلية والوسيطي) 4,675 برميل نفط + 2 مليون قدم³ غاز يومياً 5.14 مليون برميل نفط + 5.13 مليار قدم³ غاز بئر ناجحة النمساوية (OMV) B1-106/4 10,476 السايبل العلوي والسافل السفلي 4,200 برميل نفط + 2.6 مليون قدم³ غاز يومياً 20.5 مليون برميل نفط بئر ناجحة سرت B1-LP3D 8,991 (الليبدام) الرشمات والكالش الأبيض 600 برميل يومياً 7.8 مليون برميل (نفط فقط) تحت الاختبار سوناطراك الجزائرية A1-65/2 9,033 المومنيات 1,344 برميل نفط + 1.88 مليون قدم³ غاز يومياً 122 مليون برميل نفط + 47 مليار قدم³ غاز اكتشاف تجاري ناجح

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ هذه النتائج الإيجابية تأتي في إطار استراتيجيتها الطموحة لزيادة الإنتاج الوطني واستقطاب الشركات العالمية الرائدة للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل ليبيا، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.