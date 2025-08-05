المؤسسة الوطنية للنفط: نسعى لإعداد مهندسين ليبيين بمواصفات عالمية

عُقد صباح اليوم الثلاثاء لقاء موسع في مقر شركة SLB بلندن، جمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، برفقة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، بكل من المدير التنفيذي لشركة SLB الشرق الأوسط، خوسيه لامازا، ورئيس خدمات SLB المتكاملة، غوكهان يارام.

وناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة خدمات الشركة في ليبيا، وتعزيز الشراكة في مجالات التنمية المستدامة وتوفير الموارد الفنية والتقنية المطلوبة لدعم القطاع النفطي، إلى جانب إمكانية توطين الصناعات المصاحبة داخل البلاد.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط الشركة إلى فتح فروع صناعية متخصصة في ليبيا، تشمل تصنيع المضخات وملحقاتها ورؤوس الآبار، بما يسهم في تقليل كلفة الاستيراد، وتنشيط القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لليبيين.

وأكد الجانب الليبي التزام المؤسسة برفع كفاءة الكوادر المحلية، وأعرب عن ثقته في قدرة SLB على تقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم لإعداد مهندسين وفنيين قادرين على المنافسة في السوق الدولية.

كما تناول اللقاء استراتيجية المؤسسة لرفع الإنتاج، والاهتمام بالحلول البيئية من خلال الحد من حرق الغاز المصاحب ومعالجة الغازات الحامضية، في إطار خطة الوصول إلى معدل “صفر حرق”.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التحضيرات للجولة الاستكشافية الجديدة المتوقع إعلانها نهاية العام الجاري، ضمن جهود المؤسسة لتطوير البنية التحتية النفطية وتحسين الأداء التشغيلي في مختلف الحقول.