المؤسسة الوطنية للنفط وSLB.. شراكة لتطوير الإنتاج وتوطين الخبرات

عقد المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، د اجتماعاً فنياً بمقر المؤسسة الرئيسي مع مصطفى عجاج، الرئيس التنفيذي لشركة SLB – فرع ليبيا، والمنشاوي أحمد، مدير إدارة المشاريع بالشركة.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون القائم بين المؤسسة وشركاتها التابعة مع شركة SLB، والتركيز على المشاريع المشتركة، خاصة في مجالات إعادة تأهيل الآبار المغلقة وتطوير الحقول النفطية، وذلك في إطار استراتيجية الحلول المتكاملة وتوظيف التقنيات الحديثة.

كما تم استعراض مساهمة الشركة في رفع القدرة الإنتاجية للقطاع، وبحث آليات دعم مركز بحوث النفط من خلال تبادل الخبرات والمساهمة في الدراسات المكمنية، إلى جانب التوسع في نشاطات الشركة داخل ليبيا.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية وجود شركة SLB في مشاريع الجنوب الليبي، لا سيما في حقل أوباري، لما تتمتع به من خبرة في تدريب الكوادر الوطنية، خصوصاً في مجال تشغيل المضخات الغاطسة، ونقل وتوطين المعرفة الفنية والتقنية.

وشدد على ضرورة التركيز على برامج التدريب والتأهيل والمسؤولية الاجتماعية في مناطق الواحات، الهلال النفطي، والجنوب الغربي، بما يسهم في تنمية القدرات الوطنية ورفع الكفاءة التشغيلية في القطاع.