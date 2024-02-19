المالكي: ما يجري في غزة هو إبادة جماعية  

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.

وحذر المالكي في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية لمدة أسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، من أن “السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول… هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له”.

وبدأت محكمة العدل الدولية اليوم، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكر موقع الأمم المتحدة الرسمي، أن الجلسات تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصلً، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.