المالية تبدأ تحويل مرتبات «ديسمبر» مباشرة للموظفين

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للقطاعات التي لم ترسل بياناتها بعد إلى منظومة “مرتبك لحظي”، حيث تم إيداع الرواتب مباشرة في الحسابات المصرفية لموظفي هذه القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

وأوضح مكتب الوزارة أن العملية تتم لحظيًا وسريعًا دون أي تأخير، بما يضمن وصول الرواتب في الوقت المحدد وتعزيز الاستقرار المعيشي للموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

وشملت الإجراءات متابعة دقيقة لجميع البيانات الواردة من القطاعات، والتأكد من جاهزية المنظومة الإلكترونية لمعالجة التحويلات المالية بدقة وسرعة، مع استقبال أي تحديثات لضمان شمول جميع الموظفين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والالتزام المالي، وضمان استقرار دخل الموظفين ودعمهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

هذا وتعمل وزارة المالية منذ أيام على إيداع حوافظ مرتبات شهر ديسمبر 2025 عبر منظومة “مرتبك لحظي”، وهي منصة تتيح تحويل الرواتب بشكل فوري وسريع إلى الحسابات المصرفية، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية، ما يعزز كفاءة التحويلات المالية ويضمن وصول المستحقات فورًا للموظفين.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بـ ضمان انتظام صرف الرواتب، ودعم الموظفين في جميع الأوقات، وتحقيق شفافية أكبر في إدارة الأموال العامة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتقلب في البلاد.