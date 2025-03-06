المالية تبدأ توزيع «حوافظ» مرتبات شهر فبراير

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، “البدء في توزيع حوافظ مرتبات شهر فبراير، لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة في الوزارة”.

وقبل أيام، أحالت وزارة المالية “أذونات صرف مرتبات شهر فبراير، لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة، إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة”.

وكانت “استقبلت مراقبة الخدمات المالية، في الوزارة، بيانات مرتبات شهر فبراير، لجميع القطاعات، في بلديات طرابلس الكبري، وتم توزيع مخرجاتها على الأقسام الماليه لجميع الجهات وذلك للعمل على إعداد مرتبات موظفيها وإحالتها للمراقبه تهيئه لصرفها”.