المالية تحيل مرتبات «يوليو» للمصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية إحالة مرتبات شهر يوليو 2026 إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال الإجراءات المصرفية اللازمة تمهيدًا لصرفها للمستفيدين.

وقالت الوزارة في تنويه نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن عملية إحالة المرتبات تمت إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي سيتولى استكمال الإجراءات المرتبطة بالصرف وفق الآليات المعتمدة.

وأضافت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو شملت الإفراج عن مرتبات 7359 موظفًا وموظفة ممن استوفوا الشروط والضوابط المعتمدة، موضحة أن أسماء المشمولين بهذا الإجراء سيتم الإعلان عنها في منشور لاحق مساء اليوم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الدورة المالية المعتادة التي تعتمدها وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين في الجهات العامة، حيث تبدأ العملية بإحالة المخصصات المالية إلى مصرف ليبيا المركزي بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والمالية المطلوبة.

وتتابع وزارة المالية ملف المرتبات بشكل دوري بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة، بهدف ضمان انتظام عملية الصرف ووصول المستحقات المالية إلى الموظفين في مختلف القطاعات.

ويعد ملف المرتبات من أبرز الملفات المالية التي تحظى بمتابعة واسعة في ليبيا، نظرًا لارتباطه المباشر بشريحة كبيرة من العاملين في مؤسسات الدولة، ودوره في انتظام الدورة الاقتصادية وحركة الإنفاق المحلي.