المالية تصدر مجموعة قرارات لتعزيز «الأداء المالي»

أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عدة قرارات بتكليف عدد من الكفاءات القادرة على تعزيز الأداء المالي ودعم ديوان الوزارة في مهامها التشغيلية والإدارية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

قرار رقم 125 لسنة 2026 : تكليف عياد عامر رمضان أبوغاند بمهام مدير إدارة الخزانة، مع ممارسة مهامه وفق التشريعات النافذة ذات الصلة.

قرار رقم 126 لسنة 2026 : تكليف موسى منصور صالح الكانوني بمهام مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وممارسة مهامه بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

قرار رقم 127 لسنة 2026 : تكليف عبد الحكيم محمد محمد المصراتي بمهام مدير إدارة المؤسسات والتعاون الدولي، على أن يمارس مهامه وفق التشريعات النافذة.

قرار رقم 128 لسنة 2026: تكليف خالد فتحي أبو خشيم بمهام مدير إدارة المراقبين الماليين، وتنفيذ المهام وفق اللوائح والتشريعات ذات العلاقة.

وأكدت وزارة المالية على أن هذه القرارات تعمل من تاريخ صدورها، وتلغى كل أحكام مخالفة لها، مع إلزام جميع المخاطبين بأحكامها بتنفيذها على الفور.