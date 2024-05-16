المالية تعتمد التحصيل الإلكتروني لسداد الضرائب

قرر وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، اعتماد آلية التحصيل الإلكتروني كأداة لسداد ضرائب الدخل المستحقة على الممولين الخاضعين لقانون ضرائب الدخل.

وأصدر المبروك، القرار رقم 247 للعام 2024، بهذا الخصوص، وتم نشره على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ووجه المبروك مصلحة الضرائب بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القرار، وذلك بطريقة آمنة وفقا لضوابط واشتراطات مصرف ليبيا المركزي، بشأن نظام الدفع الإلكتروني والتشريعات النافذة ذات العلاقة.