المالية تعلن عن قرار جديد بشأن تحصيل ضريبة الدخل

أصدرت وزارة المالية قرارها رقم (448) لسنة 2025م بشأن إضافة طريقة جديدة لتحصيل ضريبة الدخل. وجاء في نص القرار اعتماد الحوالات المصرفية والبريدية كوسيلة للوفاء بالضرائب المستحقة على الممولين الخاضعين لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (7) لسنة 2010م، وذلك تطبيقًا للمادة (29) من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد القرار على ضرورة اتخاذ مصلحة الضرائب للإجراءات اللازمة لتجهيز البنية التحتية اللازمة للعمل بهذه الطريقة، بما يضمن الأمان والالتزام بالضوابط والاشتراطات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ونظام الدفع الإلكتروني والتشريعات ذات الصلة.

ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذه بما يضمن سهولة وفعالية عملية تحصيل الضرائب.