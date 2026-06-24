المالية تعلن قوائم المشمولين بـ«الإفراجات المالية» الجديدة

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، استكمال إجراءات الإفراجات المالية لعدد 10,626 موظفاً، بعد استيفائهم الشروط والضوابط القانونية المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى تسوية أوضاع الموظفين المشمولين بالإفراجات المالية.

وأوضحت الوزارة أن قوائم الأسماء الخاصة بالموظفين المشمولين بهذه الإفراجات جرى نشرها ضمن مرفقات الإعلان، مشيرةً إلى أن مرتباتهم أُدرجت ضمن مرتبات شهر يونيو.

ودعت وزارة المالية المعنيين إلى الاطلاع على القوائم المعلنة للتحقق من الأسماء المشمولة بالإفراجات المالية، عبر الرابط المخصص لذلك.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على متابعة واستكمال بقية الملفات والإجراءات المتعلقة بالإفراجات المالية، وفق الآليات والضوابط المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تنفذها وزارة المالية لمعالجة الملفات المالية والإدارية للموظفين المستوفين للشروط القانونية، بما يضمن إدراج مستحقاتهم المالية وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.

للاطلاع على القوائم من هنا.