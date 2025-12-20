المالية تكشف تفاصيل التقديم لمنح بحثية دولية

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية فتح باب التقديم لبرنامج البنك الإسلامي للتنمية للمنح الدراسية المخصصة لبحوث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مجالات التكنولوجيا المتقدمة للعام الجامعي 2026 – 2027، في خطوة تستهدف إعداد كفاءات أكاديمية قادرة على الإسهام في مسارات التنمية المستدامة داخل الدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يركز على دعم الباحثين الراغبين في متابعة دراسات الدكتوراه، أو تنفيذ بحوث ما بعد الدكتوراه، ضمن تخصصات التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز نقل المعرفة وبناء القدرات العلمية والتقنية.

وأشارت إلى أن دولة ليبيا، بصفتها عضوًا في البنك الإسلامي للتنمية وإحدى الدول المؤسسة له، تحظى بإتاحة الفرصة للأكاديميين الليبيين للتنافس على هذه المنح، وفق معايير القبول المعتمدة، وعلى أساس المنافسة مع المتقدمين من بقية الدول المشمولة بالبرنامج.

ودعت وزارة المالية الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمنح الدراسية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، من خلال تعبئة استمارة التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة، والاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بشروط القبول، والمزايا المتاحة، وأسماء الجامعات المشاركة.

وأكدت الوزارة أن عملية المفاضلة والفرز تخضع لإشراف لجنتي اختيار دوليتين مستقلتين مكلفتين من قبل البنك الإسلامي للتنمية، على أن يقتصر دور البنك على اعتماد النتائج وإعلانها، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والحياد، وحددت آخر موعد لاستقبال الطلبات بتاريخ 31 يناير 2026.