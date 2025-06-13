المال يُزهر في أوروبا.. موسم كرة القدم يحقق نمواً قياسياً

شهد سوق كرة القدم الأوروبية نمواً ملحوظاً بنسبة 8% خلال موسم 2023/2024، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في العائدات، وفقاً لتقرير شركة “ديلويت” للخدمات المهنية الصادر الخميس.

ووصلت العائدات الإجمالية إلى 38 مليار يورو (43.5 مليار دولار)، مع تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز المشهد مجدداً، حيث ساهمت الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بإجمالي 20.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالموسم السابق. يلي الدوري الإنجليزي الدوري الألماني، ثم الإيطالي، الإسباني، والفرنسي.

وأفاد التقرير بأن الأندية الـ 96 في الدوريات الكبرى حققت أرباحاً تشغيلية للموسم الثاني على التوالي، بلغت 600 مليون يورو، مع استثناء عائدات صفقات الانتقالات.

وكان الدافع الرئيسي لهذا النمو هو الارتفاع في الإيرادات التجارية، التي بلغت 2 مليار يورو في إنجلترا لأول مرة، و8 مليارات يورو على مستوى الدوريات الخمس الكبرى.

وعلى صعيد حقوق البث، التي ظلت المصدر الأكبر للدخل، وصلت الإيرادات إلى 9.4 مليار يورو، حيث تصدرت إنجلترا القائمة بإيرادات بلغت 7.354 مليار يورو، بزيادة 8% عن الموسم السابق، متقدمة بفارق كبير على ألمانيا التي حققت 2.797 مليار يورو وإسبانيا التي سجلت 3.764 مليار يورو.

ومع ذلك، شهد الدوري الألماني انخفاضاً بنسبة 1% في الإيرادات مقارنةً بموسم 2022/2023، نتيجة تراجع إيرادات أيام المباريات والإعلانات التجارية بنسبة 2% لكل منهما، على الرغم من زيادة 1% في عائدات حقوق البث، وأرجع التقرير هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى هبوط ناديي شالكه وهيرتا برلين اللذين يتمتعان بقاعدتي جماهير وملاعب كبيرة.

يعكس هذا النمو القوي في عائدات كرة القدم الأوروبية استمرار شعبية اللعبة وتأثيرها الاقتصادي الكبير في القارة.