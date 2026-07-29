تكثيف عمليات إزالة «الأجسام المتفجرة» من مناطق الصراعات

أعلن جهاز المباحث الجنائية تمكن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية من التعامل مع قنبلة يدوية عُثر عليها في منطقة الهضبة الشرقية، ضمن الجهود الأمنية المتواصلة للتعامل مع مخلفات الحروب وحماية المواطنين من مخاطر الأجسام المتفجرة.

وأوضح الجهاز أن الفريق المختص تحرك فور تلقي بلاغ من الغرفة الرئيسية بالجهاز بشأن وجود الجسم المتفجر، حيث انتقل إلى الموقع وأجرى المعاينة الفنية اللازمة للتأكد من طبيعة القنبلة وتقييم مستوى الخطورة، قبل البدء في إجراءات التعامل معها وفق الضوابط الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكد جهاز المباحث الجنائية أن القنبلة أصبحت آمنة للنقل بعد تنفيذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى نقلها إلى المكان المخصص للتخزين، تمهيدًا لإتلافها باستخدام الطرق الآمنة المعتمدة من قبل فرق الاختصاص.

وشدد الجهاز على استمرار فرق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات في تنفيذ مهامها والاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بمخلفات الحروب والمواد المتفجرة، داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو محاولة لمسها والتعامل معها، والإبلاغ عنها فورًا عبر الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.

وتواجه مناطق عدة في ليبيا تحديات مرتبطة بانتشار مخلفات حربية وأجسام متفجرة تعود إلى مراحل الصراع السابقة، ما يدفع الأجهزة المختصة إلى تكثيف عمليات المسح والتأمين والتعامل مع البلاغات الواردة للحد من المخاطر التي تهدد المدنيين.

وتواصل فرق إزالة المتفجرات أعمالها الميدانية بهدف تأمين المناطق السكنية وتقليل احتمالات وقوع حوادث مرتبطة بهذه المخلفات، في إطار جهود حماية الأرواح وتعزيز الأمن المجتمعي.