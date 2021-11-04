المباحث الجنائية تبحث التعاون مع تركيا في مجالات تحقيق العدالة الجنائية

استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، اليوم الخميس، وفداً رفيع المستوى من قوات الدرك التركية برئاسة ‏الجنرال جنكيز يلدز، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب ‏بجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.‏

وجرت خلال الزيارة، جولة ميدانية داخل الجهاز شملت إدارة ‏الشؤون الفنية “مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة وقسم كلاب ‏الأثر”، وكذلك جولة داخل إدارة المختبرات الجنائية, ومعمل البصمة ‏الوراثية.‏

واستمع الوفد التركي لشروح وافية من قِبل عميد محمود عاشور، ‏حول عمل جهاز المباحث الجنائية والمهام التي كُلِف بها من خلال ‏إداراته وأقسامه في المجالات الأمنية والفنية للكشف عن الجرائم ‏والمقابر الجماعية وتفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة ومكافحة ‏الجرائم العابرة للوطنية، والجرائم السيبرانية.‏

وصرح رئيس الوفد التركي لمكتب شؤون الإعلام بوزارة الداخلية، بأن هذه الزيارة تأتي لمد جسور التواصل وتنمية العلاقة ‏وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، مشيراً إلى أن ‏الجهود التي بُذلت في إعادة عمل الجهاز والنهوض به في وقت قصير ‏تستحق الإشادة بهذه الجهود الجبارة للرقي بعمل الجهاز إلى ‏مستويات عالية من المهنية في المجالات الأمنية والفنية المختلفة التي ‏تُساعد في تحقيق العدالة الجنائية.