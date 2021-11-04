المباحث الجنائية تبحث التعاون مع تركيا في مجالات تحقيق العدالة الجنائية

استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، اليوم الخميس، وفداً رفيع المستوى من قوات الدرك التركية برئاسة الجنرال جنكيز يلدز، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب بجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.
وجرت خلال الزيارة، جولة ميدانية داخل الجهاز شملت إدارة الشؤون الفنية “مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة وقسم كلاب الأثر”، وكذلك جولة داخل إدارة المختبرات الجنائية, ومعمل البصمة الوراثية.
واستمع الوفد التركي لشروح وافية من قِبل عميد محمود عاشور، حول عمل جهاز المباحث الجنائية والمهام التي كُلِف بها من خلال إداراته وأقسامه في المجالات الأمنية والفنية للكشف عن الجرائم والمقابر الجماعية وتفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة ومكافحة الجرائم العابرة للوطنية، والجرائم السيبرانية.
وصرح رئيس الوفد التركي لمكتب شؤون الإعلام بوزارة الداخلية، بأن هذه الزيارة تأتي لمد جسور التواصل وتنمية العلاقة وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، مشيراً إلى أن الجهود التي بُذلت في إعادة عمل الجهاز والنهوض به في وقت قصير تستحق الإشادة بهذه الجهود الجبارة للرقي بعمل الجهاز إلى مستويات عالية من المهنية في المجالات الأمنية والفنية المختلفة التي تُساعد في تحقيق العدالة الجنائية.
استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد "محمود عاشور" صباح اليوم الخميس وفد رفيع المستوى من قوات الدرك التركية برئاسة…تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الخميس، ٤ نوفمبر ٢٠٢١
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