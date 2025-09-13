«المباحث الجنائية» تحدد هوية إحدى «الجثث» المجهولة بمستشفيي الخضراء وأبوسليم

أعلن جهاز المباحث الجنائية عن تحديد هوية إحدى الجثث المجهولة التي عُثر عليها بتاريخ 13 مايو 2025 في مستشفيي الخضراء وأبوسليم بمدينة طرابلس.

وقامت فرق الجهاز، بالتعاون مع النيابة العامة، بأعمال فنية شملت مسرح الجريمة وأخذ عينات الحمض النووي من الجثث. وأظهرت نتائج الفحص تطابق الجثة رقم (08) مع السمات الوراثية لذوي المواطن القمودي محمد محمد القمودي، المولود في 3 فبراير 1969 والمقيم بمدينة تاجوراء، والذي كان يعمل ضابطاً بجهاز المخابرات، وكان قد فُقد منذ 19 فبراير 2020.

وبموجب تعليمات النيابة العامة، تم منح الإذن بإتمام مراسم الدفن واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرارها في الاستدلالات وملاحقة المطلوبين في هذه الواقعة