ضبط متهم بالنصب والاحتيال عبر صفحة وهمية على «فيسبوك»

تمكن فرع جهاز المباحث الجنائية – المنطقة الوسطى من ضبط شخص متورط في عمليات نصب واحتيال إلكتروني طالت عددًا من المواطنين، من خلال إنشاء صفحة وهمية على منصة “فيسبوك”، ادّعى من خلالها تقديم خدمات حدادة ولوازمها.

وبحسب المعلومات، كان المتهم يطلب مبالغ مالية مقدّمة من الضحايا مقابل تنفيذ أعمال لم يكن ينوي إنجازها، مما أدى إلى تكرار الشكاوى بحقه.

وبعد رصد وتتبع الصفحة الوهمية وجمع المعلومات حول نشاطها، تمكن عناصر الجهاز من تحديد هوية المتهم وموقع تواجده، ليُضبط في إحدى المدن المجاورة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وجددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين إلى توخّي الحذر عند التعامل مع الصفحات الإلكترونية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق المواطنين.