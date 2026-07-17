المباحث الجنائية تطلق «صافرة إنذار».. كيف تحمي خصوصيتك من الاستغلال؟

حذر جهاز المباحث الجنائية في ليبيا من عدد من السلوكيات الإلكترونية الشائعة التي قد تعرض بيانات المواطنين ومعلوماتهم الشخصية لخطر الاختراق أو الاستغلال، مؤكداً أهمية رفع مستوى الوعي بالأمن الرقمي والاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.

وأوضح الجهاز، في تنبيه توعوي نشره عبر صفحته الرسمية، أن بعض التصرفات التي قد تبدو عادية للمستخدمين يمكن أن تتحول إلى ثغرات يستغلها مرتكبو الجرائم الإلكترونية، ومن بينها إعادة استخدام كلمة المرور نفسها لأكثر من حساب، أو مشاركتها مع الآخرين.

وأشار إلى أن استخدام أجهزة العمل لأغراض شخصية، والاتصال بالشبكات العامة غير المؤمنة، وزيارة المواقع مجهولة المصدر، إضافة إلى التفاعل مع الروابط والرسائل الواردة من جهات غير معروفة، تعد من أبرز السلوكيات التي قد تهدد أمن المعلومات.

وأكد جهاز المباحث الجنائية أن العديد من الجرائم الإلكترونية تبدأ نتيجة أخطاء بسيطة يمكن تجنبها من خلال الالتزام بإجراءات الحماية الرقمية، وتفعيل وسائل الأمان المتاحة، والتعامل بحذر مع الرسائل والروابط والمواقع الإلكترونية.

ودعا الجهاز المواطنين إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وحماية بياناتهم الشخصية، وعدم تقديم أي معلومات حساسة عبر مصادر غير موثوقة، بما يسهم في تقليل مخاطر الاحتيال والاختراقات الإلكترونية.

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية وانتشار استخدام الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية، ما يجعل حماية البيانات الشخصية والوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني من أهم وسائل الوقاية من الجرائم الرقمية.