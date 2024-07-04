 «المباحث الجنائية» تعلن انتشال «مخلفات حرب» في مصراتة

أكد جهاز المباحث الجنائية، انتشال “مخلفات حرب” من منطقة “الجزيرة”، بمدينة مصراتة.

وأضاف الجهاز في بيان عبر حسابه على “فيس بوك”، “أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى انتشل عدد (02) قذيفة دبابة (122) ملم كانت ملقاة بالقرب من طريق البحر بمدينة مصراتة”.

وأشار جهاز المباحث الجنائية، إلى أن “انتشال القذائف تم بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين”، لافتا “إلى أنه جرى نقل القذائف إلى وحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة”.

انتشال مخلفات حرب من منطقة الجزيرة بمدينة مصراتة تمكن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون… تم النشر بواسطة ‏جهاز المباحث الجنائية – ليبيا‏ في الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠٢٤