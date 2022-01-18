المباحث الجنائية تقبض على مجرم مطلوب في قضايا خطيرة

نجح فريق عمل جنوب طرابلس التابع لجهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي العزيزية، في القبض على أحد أخطر المتهمين في قضايا جنائية خطيرة والفارين من وجه العدالة.
وبحسب ما أفاد جهاز المباحث الجنائية في بلاغ، فإنه وبعد جهد مضني واصل فيه أعضاء التحري عملهم الليل بالنهار ما بين جمع معلومات وتقصي، كللت مساعيهم بالنجاح بوضع الشخص المطلوب في مكانه الصحيح بين يدي العدالة ليصدر القضاء فيه الحكم الذي يستحقه وفقاً للقانون.
يُشار إلى أن القضايا التي يواجهها المعني والبالغ عددها 9 جرائم، تنوعت ما بين سطو وقتل عمد وإقفال مؤسسات عامة ومصرف أهلي في مدينة مزدة بالجبل الغربي، بقوة السلاح وترهيب موظفيها وإلحاق الضرر بهم.
كما أن المتهم المقبوض عليه مطلوب لدى نيابة الجبل الغربي في قضية قتل عمد لعدد 22 شخص من العمالة الوافدة من دولة بنغلاديش، قام بتنفيذها منذ سنوات في مدينة غريان، وقادت نتائج التحقيقات إلى إدانته بهذه الجريمة طبقاً للأدلة الجنائية الدامغة.
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