المباحث الجنائية تقبض على مجرم مطلوب في قضايا خطيرة

نجح فريق عمل جنوب طرابلس التابع لجهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي العزيزية، في القبض على أحد أخطر المتهمين في قضايا جنائية خطيرة والفارين من وجه العدالة.

وبحسب ما أفاد جهاز المباحث الجنائية في بلاغ، فإنه وبعد جهد مضني واصل فيه أعضاء التحري عملهم الليل بالنهار ما بين جمع معلومات وتقصي، كللت مساعيهم بالنجاح بوضع الشخص المطلوب في مكانه الصحيح بين يدي العدالة ليصدر القضاء فيه الحكم الذي يستحقه وفقاً للقانون.

يُشار إلى أن القضايا التي يواجهها المعني والبالغ عددها 9 جرائم، تنوعت ما بين سطو وقتل عمد وإقفال مؤسسات عامة ومصرف أهلي في مدينة مزدة بالجبل الغربي، بقوة السلاح وترهيب موظفيها وإلحاق الضرر بهم.

كما أن المتهم المقبوض عليه مطلوب لدى نيابة الجبل الغربي في قضية قتل عمد لعدد 22 شخص من العمالة الوافدة من دولة بنغلاديش، قام بتنفيذها منذ سنوات في مدينة غريان، وقادت نتائج التحقيقات إلى إدانته بهذه الجريمة طبقاً للأدلة الجنائية الدامغة.