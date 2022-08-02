المباحث الجنائية تكشف سبب اندلاع حريق صهريج بنت بية

خلص خبير الحرائق المكلف بالتحقيق في واقعة حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى أن السبب الرئيسي لشرارة اشتعال الوقود بالصهريج هو استخدام المواطنين لمضخة كهربائية لتفريغ الوقود بطريقة لا تتوافر فيها ادنى شروط السلامة.

وأوضح تقرير الخبير التابع لجهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية، أن المواطنين الذين تجمعوا لتعبئة براميل الوقود من الصهريج المتعطل على ناصية الطريق قد استعانوا ببطارية سيارة قوة 70 أمبير لتشغيل المضخة بديلاً عن الكهرباء لعدم توفرها في تلك المنطقة شبه النائية.

وأشار التقرير إلى أن السيارة الشاحنة التي كانت تجر الصهريج كانت مفصولة عنه تماماً قبل اندلاع الحريق وأن العطل الذي اضطر السائق لفصل الشاحنة عن الصهريج تحسباً لأي طارئ عند الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد، فيما بدأ توافد المواطنين للتزود بالوقود من الصهريج بالطريقة المشار إليها بعد غروب شمس نفس اليوم بحسب شهود عيان وحدث الإنفجار نتيجة الشرارة المنبعثة من البطارية عند ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين.

كما ذكر التقرير بحسب كتاب مكتب المباحث الجنائية أوباري الموجه لرئيس جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية؛ أن عدد (9) مواطنين فارقوا الحياة نتيجة الإنفجار فيما تعرض (70) آخرين إلى الإصابة بحروق جسيمة متفاوتة واحتراق عدد (11) سيارة من سيارات المواطنين الذين تواجدوا في ذلك التوقيت.