«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «مجمع محاكم مصراتة»

كشفت التحقيقات الأولية لجهاز المباحث الجنائية “فرع الوسطى”، أن “الحريق الذي اندلع في مجمع محاكم مصراتة، أمس الأربعاء، ناتج عن إلقاء عقب سيجارة على مخلفات قابلة للاشتعال كانت متراكمة بجوار المبنى، مما أدى إلى انتشار النيران ووصولها إلى المجمع”.

وأوضح “جهاز المباحث الجنائية، “أن المخلفات المشتعلة كانت ملاصقة لأسلاك كهربائية تغذي مجمع المحاكم، ما أدى إلى اشتعالها بسرعة كبيرة وانتقال النيران إلى واجهة المبنى، الأمر الذي تسبب في حدوث أضرار جزئية”.

وأكدت المباحث الجنائية أن “الفرق المختصة لا تزال تواصل تحقيقاتها، حيث يتم إعداد تقارير نهائية حول الحادث بعد استكمال جمع المعلومات وتحليل الأدلة لتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالحريق”.

و حذر جهاز المباحث الجنائية من “تداول الشائعات بشأن الواقعة، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مشددا على أهمية توخي الدقة وعدم نشر أخبار قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام”.