المباحث الجنائية تواصل تمشيط حديقة الحيوانات في طرابلس وتستعد للتحقيق بوجود مقابر جماعية

يواصل فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية، اليوم الأحد، تنفيذ مهامه في إطار عملية التمشيط الشاملة لحديقة الحيوانات بالعاصمة طرابلس، بهدف إزالة مخلفات الحرب وتأمين الموقع بشكل كامل.

وأسفرت العمليات الميدانية عن العثور على عدد من مخلفات الحرب، جرى نقلها إلى مواقع تخزين مخصصة، تمهيداً لإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة لضمان السلامة العامة.

ومن المقرر أن تبدأ الفرق المختصة بجهاز المباحث الجنائية، عقب استكمال أعمال التمشيط والتأمين، بإجراء كشف ميداني شامل ومعاينة دقيقة للموقع، بالتنسيق مع النيابة العامة، للتحقق من وجود أي جثث أو مقابر جماعية محتملة.

وفي سياق متصل، ستنتقل الفرق لاحقاً إلى معسكر 77 لمواصلة عمليات إزالة مخلفات الحرب وتأمين المنطقة، ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية لتعزيز الأمن والسلامة في المناطق التي كانت مسرحاً للنزاع.