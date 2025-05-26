المباحث الجنائية توثق مئات الأضرار في طرابلس وجنزور وتواصل التقييم الميداني

تواصل الفرق الميدانية التابعة لإدارة المختبرات والأدلة بجهاز المباحث الجنائية، وبإشراف مباشر من النيابة العامة، عمليات حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في منطقتي طرابلس وجنزور خلال الفترة من 16 إلى 26 مايو 2025.

وشملت أعمال الحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث الأمنية التي طالت منازل ومركبات ومحال تجارية ومبانٍ حكومية، ضمن نطاق مديريات الأمن في المنطقتين، حيث تم تسجيل 302 بلاغاً في مديرية أمن طرابلس، و92 بلاغاً في مديرية أمن جنزور.

وتعمل الفرق الفنية المختصة حالياً على استكمال عمليات التقييم الفني، تمهيداً لإعداد تقارير شاملة تُبيّن حجم وقيمة الأضرار، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها.