المبروك: التناغم بين السياسات المالية والنقدية خطوة أساسية للاستقرار الاقتصادي

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك، برفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في الحوارية التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بعنوان “مواءمة السياسات الاقتصادية”، والتي عُقدت صباح يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025م.

وتأتي هذه الحوارية في إطار مشروع وطني يهدف إلى تنسيق وتكامل السياسات الاقتصادية في ليبيا بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم مسار التنمية المستدامة.

وألقى وزير المالية كلمةً أكد فيها أهمية هذه الحوارية التي تُعد محطة أساسية لتعزيز التناغم بين السياسات المالية والنقدية والتجارية.

كما أشار إلى أن تضافر الجهود بين المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتهدف هذه الحوارية إلى عرض مخرجات مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية على المختصين والخبراء وصنّاع القرار، بغرض تنقيحها وتطويرها والتوافق حول البدء في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وشامل.