«المبروك» يشارك بإطلاق تقرير «البنك الإفريقي للتنمية» حول ليبيا

شارك وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك رفقة عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص و سفير اليابان في ليبيا إطلاق تقرير البنك الافريقي للتنمية حول ليبيا.

وشارك في اطلاق التقرير، الاثنين، بطرابلس ، مالين بولمبرغ، نائبة مدير عام مكتب شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي وعدد من مسؤولي البنك

وبحسب بيان وزارة المالية عبر فيسبوك اليوم الثلاثاء، تناول التقرير عدد من البيانات والاحصائيات حول الاقتصاد الليبي، فيما لم تنشر الوزارة أي معلومات من التقرير.

ووقع خالد المبروك مع بولمبرغ اتفاقية تعاون مشترك حول التنمية المستدامة، فيما أشاد وزير المالية بدور البنك الافريقي في تقديم الدعم الفني للمؤسسات الليبية.