«المبروك» يشارك في اجتماع محافظي المجموعة الأفريقية بصندوق النقد

شارك الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له في اجتماع المجموعة الأفريقية بالبنك وصندوق النقد الدوليين (African Caucus).

وعقد الاجتماع بالعاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 01-2024/08/03م، تحت شعار «تسهيل التجارة بين الدول الأفريقية وتحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا».

وتم إفتتاح الاجتماعات من قبل رئيس وزراء نيجيريا ممثلاً للرئيس النيجيري وحضرها وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأفريقية والعديد من كبار المسؤولين بمؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية.

وتناولت الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة كتسهيل التجارة ودعم التكامل الإقليمي بين دول القارة الأفريقية، وكذلك التحول الرقمي في القارة وأثره على تنمية وتحسين أنظمة المدفوعات ، بالاضافة إلى سُبل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية.

وبعد مناقشات استمرت لثلاثة أيام أصدر محافظو المجموعة الأفريقية بمؤسستي برايتون وودز إعلان أبوجا الذي اكدوا فيه علي أهمية التجارة بين البلدان الأفريقية كمحفز للتنمية المستدامة ودور التمويل المستدام في تعزيز التنمية الاقتصادية وعبروا فيه عن التزامهم بتعزيز منظومة الدفع في عموم أفريقيا.

كما اشاروا إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع القطاع العام، وحث المشاركون من خلال هذا الإعلان جميع المؤسسات الإقليمية والدولية على زيادة الدعم المقدم لدول أفريقيا دعم بما يتفق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.