«المبروك» يفتتح ملتقي مراقبي مراقبات الخدمات المالية بالبلديات

افتتح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك ملتقي مراقبي مراقبات الخدمات المالية بالبلديات.

ونوه المبروك، في كلمته، إلى دور وزارة المالية في معالجة مرتبات العاملين بالقطاع العام وفق الجدول الموحد للمرتبات والاستمرار في صرف منحة الزوجة والأبناء.

كما تطرق إلى العديد من المسائل الأخرى ذات الصلة بالعمل المالي الحكومي، وعرض مشروع إصلاح المالية العامة ومستوي الإنجاز بهذا المشروع، وتدريب كوادر البلديات والاتجاه بها نحو الرقمنة المالية.

واختتم الملتقى بجلسة نقاش مع مراقبي مراقبات الخدمات مع وكيل الوزارة ومدراء الادارات حول طرح كافة الاشكاليات والعراقيل التي تواجه سير العمل العاملين بالمراقبات ووضع الحلول الناجعة للتغلب عليها.