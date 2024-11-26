«المبروك» يلتقي سفير تركيا لدى ليبيا

التقى وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الاثنين، مع السفير التركي لدى ليبيا غوفن بيغيتش، لمناقشة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي مالية البلدين.

وجرى استعراض الترتيبات لعقد لقاء مشترك بين وزيري مالية البلدين لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون، بما يشمل عودة الشركات التركية إلى السوق الليبية، ومعالجة التحديات والتراكمات السابقة المتعلقة بهذا الجانب.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمار، وفتح آفاق التعاون في المجال الضريبي. كما تطرق النقاش إلى استكمال المباحثات المتعلقة بإبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تكثيف مثل هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من التجربة التركية.