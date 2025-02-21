«المبروك» يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الخميس، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، والوفد المرافق له في مقر الوزارة بطرابلس.

وقد تم خلال اللقاء استعراض أهم النتائج التي أسفرت عنها الزيارة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمتطلبات إعادة فتح مكتب البنك في ليبيا وآليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خصوص توسيع نطاق تعاون البنك مع القطاعات والمؤسسات الليبية عموماً ومع وزارة المالية على وجه الخصوص.

كما تم أيضاً التوافق على البدء في وضع أسس للتعاون المشترك من أجل تنفيذ تمكين ليبيا من الاستفادة بشكل اكبر وأشمل من مختلف أنواع الخدمات والمساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي لدول الأعضاء.