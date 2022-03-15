«المبروك» ينفي أنباء استقالته من حكومة الوحدة الوطنية

نفى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول استقالته من الحكومة.

وأكد الوزير أنه جزء أصيل من الحكومة، وأن هذه الأنباء عارية من الصحة، وفق قوله.

يأتي ذلك في حين، شهدت حكومة الوحدة الوطنية، خلال اليومين الماضيين، استقالة عدد من الوزراء من مناصبهم، مؤكدين استعدادهم لتسليم السلطة، واحترمهم للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وفي بيانات منفصلة، أعلن كل من وزير التربية والتعليم المكلف أحمد أبو خزام، ووزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق، احترامهم لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة.

وأكد الوزراء، التزامهم بعهدهم وقسمهم أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

كما أكد الوزراء جاهزيتهم لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتهم، معاهدين الشعب الليبي بأنهم لن يكونوا مشاركين في عودة الانقسام السياسي.

وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، في طبرق، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وقال باشاغا في كلمة أمام مجلس النواب: “سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة”.

وفي وقت سابق، أكّد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة، أنّ عملية التسليم والاستلام سوف تكون وفقاً للإجراءات القانونية مشددا على عزم الحكومة مباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس.

ونفى المكتب الإعلامي ما يتداول إعلاميا عن استلام الحكومة لمهامها في بنغازي، داعيا وسائل الإعلام والمدونين إلى التحقق من صحة الأخبار ونقلها من مصادرها قبل تداولها نظراً لحساسية الفترة التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، أكد حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس، إضافة إلى التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.