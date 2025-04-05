مسؤولة أمريكية تجري جولة سياسية في لبنان.. مناقشة كافّة القضايا الشائكة

التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، مع نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في قصر بعبدا.

وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان، بأن “الاجتماع كان بنّاءً، وتم البحث بين الوفدين، في عدد من الملفات، أبرزها: الوضع في الجنوب اللبناني، والحدود اللبنانية-السورية، والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد”.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد “أكد عون لأورتاغوس أن الجيش اللبناني يقوم بكل واجباته، وينسق العمل مع لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار مع إسرائيل”.

ولم تدلِ المبعوثة الأميركية “بأي تصريحات بعد الاجتماع الذي استمر لنحو ساعة و20 دقيقة”.

وكانت “أورتاغوس” قد وصلت إلى بيروت، ظهر يوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، وجاءت الزيارة في إطار “جولة تشمل لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في البلاد”.

وتأتي هذه الزيارة، التي تعد الثانية للمبعوثة الأمريكية إلى لبنان، “في خضم موجة تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل. وكان آخر هذه التصعيدات عملية اغتيال استهدفت أحد قيادات حركة “حماس” الفلسطينية في مدينة صيدا جنوب لبنان، مما أثار مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة”.