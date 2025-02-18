المبعوثة الأممية: أعتزم العمل مع جميع الأطراف من أجل دفع «مسار الحل» في ليبيا

أعربت المبعوثة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، “عن تقديرها لثقة الأمين العام بتعيينها بمنصبها الجديد كرئيسة للبعثة الأممية (UNSMIL)، مؤكدة مباشرتها مهامها رسميا”.

وقالت تيتيه في منشور على صفحتها بالفيسبوك: “يشرفني أن أحظى بثقة الأمين العام للأمم المتحدة بتعييني كممثلة خاصة له ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأن أبدأ رسميًا في أداء مهامي”.

وشددت على “أنها تعتزم العمل عن كثب مع جميع الأطراف الليبية، بدعم من زملائها في الأمم المتحدة والبعثة الأممية والمجتمع الدولي، لتحقيق ولاية البعثة ودفع مسار الحل في ليبيا”.

I’m very honoured to have the confidence of the UN Secretary General to have me appointed as his Special Representative… تم النشر بواسطة ‏‎Hanna S. Tetteh‎‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥