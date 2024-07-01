المبعوثة الأممية بالإنابة تُناقش مع «حفتر» الدفع بالعملية السياسية

ناقشت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري مع خليفة حفتر، أهمية الدفع بالعملية السياسية من أجل تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الأحد، بمقر قيادة قوات حفتر، في مدينة بنغازي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بقوات حفتر، فإن الزيارة تأتي في إطار مناقشة التطورات والمُستجدات السياسية في ليبيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة للوصول إلى حلول توافقية تقود لعقد الانتخابات التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي.