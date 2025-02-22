«المبعوثة الأممية» تعقد اجتماعاً مع سفير الاتحاد الروسي

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة البعثة، هانا تيته، اجتماعًا تعارفيًا مع سفير الاتحاد الروسي، أيدار أغانين.



وناقشت “تبته”، خلال الاجتماع “أهمية المصالحة الوطنية كعامل أساسي لدعم عملية سياسية يقودها ويمتلكها الليبيون”.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، ونائبيها ستيفاني خوري، وأنيس تشوما، والوفد المرافق لها.

وفي سياق اللقاء، “تم بحث استمرار التعاون مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل على وقف التدخلات السلبية التي تؤثر على المشهد السياسي الليبي وتعرقل الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد”.