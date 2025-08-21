المبعوثة الأممية تكشف عن خارطة طريق للمسار السياسي

كشفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته عن خارطة طريق للمسار السياسي، وذلك خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الإطار الزمني المطلوب للخارطة سيكون بين 12 و18 شهرا.

وشددت تيته على أن هناك حاجة ملحة لإعادة بدء العملية السياسية التي يجب أن تركز على إجراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن خارطة طريق ترتكز على 3 ركائز أساسية أولها إعداد إطار انتخابي سليم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والركيزة الثانية هي توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة، والركيزة الثالثة هي إطلاق حوار مهيكل لمعالجة القضايا الخلافية وتهيئة بيئة مواتية للانتخابات.

وبحسب تيته، فإنه من المفترض الوصول إلى اتفاق على حكومة موحدة جديدة خلال شهرين لتهيئة البيئة للانتخابات، ويمكن خلال شهرين تعزيز قدرة مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية.

الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه توضح خـارطة الطريق والعملية السياسية 🇱🇾🇺🇳 تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الخميس، ٢١ أغسطس ٢٠٢٥