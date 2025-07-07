المبعوث الأمريكي: الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ والجميع يسرع نحو اتفاق

أعلن توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أن الحوار بين دمشق وتل أبيب قد انطلق فعليًا، مؤكدًا أن “الجميع يسرع للتوصل إلى اتفاق”، في أول تصريح رسمي أمريكي يعكس تحولات لافتة في المشهد الإقليمي.

تصريحات باراك جاءت عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، حيث شدد على أن الولايات المتحدة “تسعى لوقف الأعمال العدائية على الحدود السورية الإسرائيلية”، في إطار جهودها لتثبيت الاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتكثف فيه المؤشرات حول اتصالات مباشرة وغير مسبوقة بين سوريا وإسرائيل، خرجت من إطار التسريبات إلى دائرة التصريحات شبه الرسمية. وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قد أعلن قبل أسابيع عن إشرافه على “حوار سياسي وأمني مباشر” مع الحكومة السورية.

من جهتها، نقلت قناة “i24NEWS” عن مصادر سورية أن الطرفين بصدد توقيع اتفاق سلام قبل نهاية عام 2025، يتضمن انسحابًا تدريجيًا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في المنطقة العازلة منذ ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، أبرز النقاط الاستراتيجية في الجولان المحتل.

في المقابل، أبدى مسؤولون إسرائيليون تحفظهم، معتبرين أن إصرار دمشق على انسحاب كامل من هضبة الجولان لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق نهائي، بينما تركز المفاوضات الحالية على التوصل إلى اتفاق أمني بدلاً من معاهدة سلام شاملة، بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتجري هذه المحادثات بوساطة إقليمية ودولية، وسط انخراط أمريكي غير معلن يتخذ شكل قنوات خلفية، في وقت تحاول فيه واشنطن دفع عجلة التهدئة في الجبهة الجنوبية لسوريا، وإعادة رسم توازنات المنطقة بعد مرحلة سياسية انتقالية أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.