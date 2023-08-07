المبعوث الأمريكي يُهنئ «تكالة» بانتخابه رئيساً لمجلس الدولة

تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، هنأه خلاله بتوليه مهام رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد أشاد نورلاند بالعملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية عالية النزاهة، ترسخ لمستقبل ديمقراطي واعد في ليبيا.

من جانبه أكد تكالة عزمه على قيادة المجلس للاضطلاع بدوره الفعال في إرساء دعائم مفهوم التداول السلمي على السلطة، وصولاً إلى تحقيق طموح كل الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة، تأتي على غرار مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي في كل ربوع البلاد.

كما أكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة على أتم الاستعداد للعمل مع كل المؤسسات الليبية دون استثناء في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا.