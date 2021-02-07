المبعوث الأممي الجديد يُشيد بدعم حكومة الوفاق لمفوضية الانتخابات

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا يان كوبتيش.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تناولت المكالمة الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا.

ورحب السراج بالمبعوث الأممي الجديد متمنيًا له التوفيق في مهامه، ومشيدًا بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية.

وأكد الجانبان خلال المكالمة على أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وعبرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وأشاد المبعوث الأممي الجديد بدعم حكومة الوفاق الوطني للمفوضية العليا للانتخابات وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.