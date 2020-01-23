المبعوث الأممي ونائبته يبحثان مع نواب طبرق تحضيرات حوار جنيف

النائبين استمعا لإحاطة مفصلة حول مخرجات مؤتمر برلين. [وكالة الأنباء الليبية]

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون للسياسية ستيفاني ويليامز، الخميس، بالعاصمة التونسية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية ببنغازي، بأن النائبين استمعا خلال اللقاء لإحاطة مفصلة من المبعوث الأممي حول مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

ونقل النائب “حومة” تساؤلات أعضاء مجلس نواب طبرق حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه بمدينة جنيف السويسرية، واللجان التي ستنبثق عن الأطراف، والنتائج المتوقعة منه.