المبعوث الأممي يبحث التعاون مع الاتحاد الأفريقي لدعم ليبيا

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، زيارته الأولى للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ومناقشاته حول سبل تعزيز تعاون الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دعم ليبيا والمنطقة.

وأفادت البعثة الأممية في بيان، بأن كوبيش التقى خلال زيارته، بمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، حيث اتفقا على تعزيز وتقوية الشراكة والتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بما يصب في مصلحة الشعب الليبي والسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة.

وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في العديد من المجالات، لا سيما في مساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 والتصدي للحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة.

كما التقى المبعوث الخاص بمفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية السيدة أميرة الفاضل، حيث تطرق اجتماعهما عدد من القضايا مع التركيز على قضايا الهجرة واللاجئين واحترام حقوقهم، واحترام القانون الإنساني الدولي، وتفعيل دور فريق العمل الثلاثي المشترك الذي يضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لا سيما المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعرب المبعوث الخاص عن تقديره للمشاركة المثمرة المتواصلة والقوية للاتحاد الأفريقي في الحوار الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في إطار عملية برلين، وللدور الهام للاتحاد الأفريقي في مساعدة ليبيا على تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائمين.