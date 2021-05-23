المبعوث الأممي يبحث في تركيا مستجدات الأوضاع بليبيا

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا يان كوبيش، أمس السبت، بولاية أنطاليا التركية، وزير الخارجية التركي مولو تشاووش أوغلو، وبحثا آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وقال أوغلو في تصريح له: “بحثنا آخر المستجدات في ليبيا مع المبعوث الأممي الخاص يان كوبيش”.

وفى ذات السياق قالت وزارة الخارجية التركية، إن الزيارة تستمر يومين، وذلك استجابة لدعوة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، الذي يبحث مع كوبيش “الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل دعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا”.

هذا وأجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين، والتقى بمسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بلاغ صحفي، فإن الزيارة تأتي في سياق جهود التواصل مع أعضاء المجتمع الدولي.