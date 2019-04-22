المبعوث الأممي يبحث في تونس تطورات الأوضاع بليبيا

وبحث الجهيناوي بمقر الوزارة مع المبعوث الأممي آخر تطورات الوضع في ليبيا والسُبل الكفيلة بوضع حد للتوتر العسكري الدائر حاليا بعدد من مناطق ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية التونسية عن الجهيناوي دعوته مجددًا كل أطراف النزاع في ليبيا غلى وقف إطلاق النار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعودة واستئناف المسار السياسي الكفيل وحده بالتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق قوله.

كما نوه وزير الخارجية بالجهود التي يبذلها غسان سلامة من أجل إيقاف النزاع الدائر في ليبيا وحث مختلف الأطراف إلى توخي الحوار والتفاوض لإيجاد حل توافقي للأزمة في ليبيا.

هذا وأكد الطرفان أن العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة هي الخيار الأمثل والوحيد لحل الأزمة في ليبيا، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.