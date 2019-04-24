المبعوث الأممي يبحث في روما سُبل إسهام الدول المعنية بوقف القتال في طرابلس

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها الرسمية، أن اللقاء المطول الذي جرى يأتي ضمن جهود المبعوث الأممي الرامية لتغليب المسار السياسي في ليبيا، بحسب البعثة.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل إسهام الدول المعنية بوقف حدة القتال جنوب وحول طرابلس والعودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه قال سلامة إنهم يبحثون عن طرق جديدة للتعامل مع الوضع في ليبيا من خلال وقف التصعيد ووقف وصول الأسلحة إلى أطراف الصراع ومنع التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وفق قوله.

وأكد المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية إيطاليا استمرار البعثة الأممية للدعم في ليبيا في مساعيها لجمع أطراف الصراع في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان المبارك.