المبعوث الأممي يبحث مع عقيلة صالح تطورات العملية السياسية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن عقيلة صالح بحث خلال اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا بشكل عام وتقدم العملية السياسية بشكل خاص.

وأثنى المبعوث الأممي خلال اللقاء على المجهودات الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وفق قوله.

كما أكد كوبيش على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر من العام الجاري.