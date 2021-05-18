المبعوث الأممي يبحث في لندن دعم الانتخابات وسحب المرتزقة

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين، والتقى بمسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بلاغ صحفي اليوم الثلاثاء، فإن الزيارة تأتي في سياق جهود التواصل مع أعضاء المجتمع الدولي.

وأجرى المبعوث الأممي لقاء مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية جيمس كليفرلي، ، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في عملية السلام في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. و

أكد المبعوث الخاص كوبيش وكليفرلي على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والإسراع في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

كما التقى المبعوث الأممي برئيس قسم شمال إفريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية جورج هودجسون، ونائبته روزي كيف ومسؤولين آخرين في الوزارة.

وكان الوضع في ليبيا والمنطقة عموماً، ولا سيما من المنظور الأمني، محور الاجتماعات التي عقدها المبعوث الخاص مع الفريق رولي ووكر، نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع، وبشكل منفصل مع مسؤولين آخرين من مكتب مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية.

إلى ذلك التقى المبعوث الخاص كوبيش بالسكرتير الأول الخاص لرئيس الوزراء مارتن رينولدز، وبحث معه دعم المملكة المتحدة للشعب الليبي والسلطات الليبية في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والازدهار، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن.

وأعرب المبعوث الأممي عن تقديره لرينولدز على دعم بلاده المستمر لجهود الأمم المتحدة وعملية السلام في ليبيا.

واختتم المبعوث الخاص كوبيش زيارته بالمشاركة في مناقشات المائدة المستديرة حول خفض التصعيد في ليبيا إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين ذوي الخبرات المختلفة.