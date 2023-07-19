المبعوث الأممي يدعو إلى عدم استخدام النفط كسلاح في الصراع

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، الثلاثاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش أهمية ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي، وكذلك الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن اللقاء بحث الأهمية البالغة للحفاظ على وحدة وحيادية ونزاهة هذه المؤسسة الوطنية، باعتبارها ركيزة حيوية وأساسية لدعم الاقتصاد الليبي.

وشدّد المبعوث الأممي على الضرورة الملحة للنأي بقطاع النفط عن الاستقطاب السياسي، مع التشديد على ضمان عدم استخدام النفط كسلاح في الصراع القائم، وعدم الزج به في أي نزاعات سياسية أو اجتماعية.