المبعوث الأممي يدعو لكسر حالة الجمود السائدة

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مع مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض أن تجرى قبل عام من الآن.

ودعا باتيلي المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى التباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.

وحث المبعوث الأممي على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة.

وأضاف باتيلي: “الليبيون عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم”.